В Екатеринбурге предложили отменить опрос по строительству Храма святой Екатерины
Сегодня, 17:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Ряд членов рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства Храма святой Екатерины пришли к выводу, что опрос граждан потерял актуальность, пишет Ура.ру со ссылкой на председателя гордумы Игоря Володина.
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С заявлением не согласен мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он подчеркнул, что опрос будет проведен.
Володин не исключил, что депутаты на ближайшем заседании обсудят идею перевода земель под Приборостроительным заводом в категорию земель религиозного назначения. Этот участок рассматривается в качестве наиболее оптимального.
Напомним, руководители РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын заявили о желании вернуть мэрии участок в Театральном сквере, арендованный за три миллиона рублей под строительство храма.
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