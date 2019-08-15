В Екатеринбурге предложили отменить опрос по строительству Храма святой Екатерины

С заявлением не согласен мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он подчеркнул, что опрос будет проведен.

Володин не исключил, что депутаты на ближайшем заседании обсудят идею перевода земель под Приборостроительным заводом в категорию земель религиозного назначения. Этот участок рассматривается в качестве наиболее оптимального.