Алтушкин и Козицын заявили о готовности вернуть мэрии участок в Театральном сквере

Напомним, что участок в Театральном сквере путем аукциона был сдан в аренду ООО «Храм Святой Екатерины» после того, как был переведен в категорию земель религиозного назначения. Стоимость аренды составила три миллиона рублей. На месте сквера должен был появиться Храм святой Екатерины. Однако после пикетов в мае этого года было принято решение о выборе нового участка под застройку.