Алтушкин и Козицын заявили о готовности вернуть мэрии участок в Театральном сквере
Сегодня, 14:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Руководители РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын заявили, что готовы вернуть Екатеринбургу участок земли в Театральном сквере, арендованный под строительство Храма святой Екатерины, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Сюжеты: Екатеринбург
ООО «Храм Святой Екатерины» расторгло договор аренды данного земельного участка. Мэрия, в свою очередь, одобрила перевод земли из категории земель религиозного назначения.
Глава столицы Урала Александр Высокинский сообщил, что после принятия данного решения «прекратятся различные спекуляции, в том числе политические».
Напомним, что участок в Театральном сквере путем аукциона был сдан в аренду ООО «Храм Святой Екатерины» после того, как был переведен в категорию земель религиозного назначения. Стоимость аренды составила три миллиона рублей. На месте сквера должен был появиться Храм святой Екатерины. Однако после пикетов в мае этого года было принято решение о выборе нового участка под застройку.
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