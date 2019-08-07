В Екатеринбурге на ещё одного участника протестов против храма завели уголовное дело

Глухов заявил, что в деле нет фигурантов, а также непонятно, какие действия стали поводом для возбуждения.

После протестов в сквере в центре Екатеринбурга, которые проходили в мае, завели дела о клевете, о призывах к массовым беспорядкам и об умышленном повреждении забора, которым было огорожено место строительства.