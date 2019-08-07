В Екатеринбурге на ещё одного участника протестов против храма завели уголовное дело
Сегодня, 17:33ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге завели еще одно уголовное дело после протестов против строительства храма в сквере, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на главу «Апологии протеста» Алексея Глухова. Дело заведено по статье о хулигнстве (часть первая статьи 213 УК РФ).
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме
Глухов заявил, что в деле нет фигурантов, а также непонятно, какие действия стали поводом для возбуждения.
После протестов в сквере в центре Екатеринбурга, которые проходили в мае, завели дела о клевете, о призывах к массовым беспорядкам и об умышленном повреждении забора, которым было огорожено место строительства.
Итогом протеста стал отказ от строительства церкви на месте сквера.
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