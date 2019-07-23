Путин дал новое поручение кабмину после конфликта вокруг Храма-на-Драме

В поручении говорится, что кабмин должен «рассмотреть вопрос о повышении открытости информации при реализации программ по благоустройству дворовых и общественных территорий, включая опубликование планов благоустройства территорий (с приложением спецификаций, чертежей и иных графических материалов) с указанием конкретных объектов, объемов и источников финансирования, сроков выполнения работ по благоустройству территорий, а также фотофиксацию выполненных работ и обязательное размещение материалов фотофиксации в сети интернет».

Выполнить поручение должны до 31 октября 2019 года.

Напомним, в Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра хотели построить храм Святой Екатерины. После возведения забора жители стали устраивать акции протеста, в результате которых были задержаны около 100 человек.

Конфликт находился на контроле у Кремля, а Путин предложил властям провести опрос среди населения о строительстве храма.