Свердловский спортсмен, депутат госдумы Антон Шипулин стал отцом в третий раз. Он опубликовал фотографию с родившимся вторым сыном на своей странице в Instagram.

Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь,написал Шипулин в Instagram. Жена депутата в соцсетях также поделилась эмоциями. Она отмечает, что теперь она многодетная мама. Напомним, что семья Шипулиных уже воспитывает сына Дмитрия, родившегося в 2015 году и дочь Миру, которая родилась в начале прошлого года.

