Экс-директора фонда Антона Шипулина обвинили в мошенничестве

Экс-директора фонда Антона Шипулина обвинили в мошенничестве

Сегодня, 19:25ОбществоPhoto: страница Виктории Щелковой в соцсети Facebook
На бывшего директора Благотворительного фонда Антона Шипулина Викторию Щелкову возбудили уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

По словам Виктории Щелковой, заявление на нее подали представители фонда.

Фонд, который я развивала 5 лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве, написала она.

Виктория рассказала, что на протяжении длительного времени молчала о давлении и угрозах со стороны руководства фонда. Но теперь она решила сделать ситуацию публичной. Также девушка попросила подписчиков составить на нее характеристику и поддержать ее материально, поскольку она уже потратила на адвоката больше 260 тысяч рублей. Фонд Шипулина Щелкова возглавляла до 2018 года.

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