Экс-директора фонда Антона Шипулина обвинили в мошенничестве

Виктория рассказала, что на протяжении длительного времени молчала о давлении и угрозах со стороны руководства фонда. Но теперь она решила сделать ситуацию публичной. Также девушка попросила подписчиков составить на нее характеристику и поддержать ее материально, поскольку она уже потратила на адвоката больше 260 тысяч рублей. Фонд Шипулина Щелкова возглавляла до 2018 года.