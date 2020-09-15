На Урале открыли линию по производству резинок и материи для медицинских масок

Вчера предприятие посетил замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он открыл работу линии по производству материала мельтблаун и нейлоновой резинки. Эти элементы используются для изготовления одноразовых медицинских масок.
По словам Орлова, запуск первого на Урале собственного производства позволит обеспечить комплектующими региональных производителей медицинских изделий. Для производства комплектующих одноразовых масок на предприятии были созданы 60 новых рабочих мест.
В Свердловской области первую линию по производству масок запустили в апреле на новоуральском заводе «Медсинтез». Запуск линии дал возможность изготавливать по пять миллионов масок в месяц.