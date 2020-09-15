На Урале открыли линию по производству резинок и материи для медицинских масок

На Урале открыли линию по производству резинок и материи для медицинских масок

Сегодня, 22:30ОбществоPhoto: Департамент информационной политики
На предприятии «Медика Е» в Среднеуральске запущена новая линия по производству комплектующих элементов для одноразовых медицинских масок, сообщает департамент информационной политики.

Вчера предприятие посетил замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он открыл работу линии по производству материала мельтблаун и нейлоновой резинки. Эти элементы используются для изготовления одноразовых медицинских масок.

В Среднеуральске открыли линию по производству резинок и материи для масок
Photo:Департамент информационной политики

По словам Орлова, запуск первого на Урале собственного производства позволит обеспечить комплектующими региональных производителей медицинских изделий. Для производства комплектующих одноразовых масок на предприятии были созданы 60 новых рабочих мест.

В Свердловской области первую линию по производству масок запустили в апреле на новоуральском заводе «Медсинтез». Запуск линии дал возможность изготавливать по пять миллионов масок в месяц.

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