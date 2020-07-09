В Свердловской области начали выпускать оборудование для производства масок

Как рассказал замминистра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин, в области было налажено производство линий для выпуска масок. Кроме того, в ближайшее время начнут выпускать материалы для средств индивидуальной защиты.

Он отметил, что на предприятии «Про100металл», которое спроектировало и поставляет на российский и зарубежный рынок линии по производству масок. Решение о создании сырья на уральских производствах было принято из-за сложностей поставок из-за границы.