В Свердловской области начали выпускать оборудование для производства масок
В Свердловской области промышленники начали выпускать оборудование для производства медицинских масок, сообщает департамент информационной политики региона.
Как рассказал замминистра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин, в области было налажено производство линий для выпуска масок. Кроме того, в ближайшее время начнут выпускать материалы для средств индивидуальной защиты.
Он отметил, что на предприятии «Про100металл», которое спроектировало и поставляет на российский и зарубежный рынок линии по производству масок. Решение о создании сырья на уральских производствах было принято из-за сложностей поставок из-за границы.
Напомним, что ранее автопарк скорой помощи в Свердловской области пополнился 28 новыми автомобилями. Кроме того, было заявлено, что на компьютерную томографию пациентов с подозрением на коронавирус не будут доставлять на скорой помощи. Для этого будет использоваться другой транспорт.