Подключение объектов Универсиады-2023 к электросетям обойдется почти в 600 млн рублей

Помимо этого, к электричеству присоединят некоторые образовательные учреждения, а именно строящиеся институт информационных технологий, экономики и управления и специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВО «УрФУ» имени первого президента России Б. Н. Ельцина.