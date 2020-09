Подключение объектов Универсиады-2023 к электросетям обойдется почти в 600 млн рублей

Подключение строящихся объектов Универсиады-2023 к электросетям обойдется Свердловской области в 557 миллионов рублей, сообщает «Правда УрФО».

Соответствующий контракт подписало ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области». Помимо этого, к электричеству присоединят некоторые образовательные учреждения, а именно строящиеся институт информационных технологий, экономики и управления и специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВО «УрФУ» имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Все работы планируется завершить до конца 2022 года. Напомним, что стоимость проведения всемирных студенческих игр в Екатеринбурге составит 64 миллиарда рублей. Средства будут выделены из областного, муниципального и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников. Стоимость проведения Универсиады-2023 увеличилась до 64 миллиардов рублей

