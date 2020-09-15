Подключение объектов Универсиады-2023 к электросетям обойдется почти в 600 млн рублей

Подключение объектов Универсиады-2023 к электросетям обойдется почти в 600 млн рублей

Сегодня, 11:51ОбществоPhoto: pixabay.com
Подключение строящихся объектов Универсиады-2023 к электросетям обойдется Свердловской области в 557 миллионов рублей, сообщает «Правда УрФО».

Соответствующий контракт подписало ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области».

Помимо этого, к электричеству присоединят некоторые образовательные учреждения, а именно строящиеся институт информационных технологий, экономики и управления и специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВО «УрФУ» имени первого президента России Б. Н. Ельцина.

Все работы планируется завершить до конца 2022 года.

Напомним, что стоимость проведения всемирных студенческих игр в Екатеринбурге составит 64 миллиарда рублей. Средства будут выделены из областного, муниципального и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников.

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