Подключение объектов Универсиады-2023 к электросетям обойдется почти в 600 млн рублей

Соответствующий контракт подписало ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области».
Помимо этого, к электричеству присоединят некоторые образовательные учреждения, а именно строящиеся институт информационных технологий, экономики и управления и специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВО «УрФУ» имени первого президента России Б. Н. Ельцина.
Все работы планируется завершить до конца 2022 года.
Напомним, что стоимость проведения всемирных студенческих игр в Екатеринбурге составит 64 миллиарда рублей. Средства будут выделены из областного, муниципального и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников.