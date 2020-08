Стоимость проведения Универсиады-2023 увеличилась до 64 миллиардов рублей

Правительство Свердловской области опубликовало постановление, согласно которому стоимость Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге составит 64 миллиарда рублей, сообщает Znak.com.

34 миллиарда выделит областной бюджет, 1,6 миллиарда — муниципальные бюджеты, 10,9 миллиардов — федеральный бюджет и 18 миллиардов будет получено из внебюджетных источников. Уже известно, что строительство Дворца водных видов спорта обойдется в 10 миллиардов рублей, а деревня Универсиады в 15,9 миллиардов. Ранее председателем правительства России Михаилом Мишустиным были утверждены другие цифры финансирования, а именно 58, 5 миллиарда рублей.Напомним, что единственным подрядчиком объектов Универсиады-2023 будет ОА «Синара-Девелопмент», которое возглавляет Дмитрий Пумпянский. Напомним, что возможно будет реализован проект по списанию госдолга Свердловской области на строительство объектов Универсиады.

