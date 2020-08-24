Стоимость проведения Универсиады-2023 увеличилась до 64 миллиардов рублей

Стоимость проведения Универсиады-2023 увеличилась до 64 миллиардов рублей

Сегодня, 12:58ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Правительство Свердловской области опубликовало постановление, согласно которому стоимость Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге составит 64 миллиарда рублей, сообщает Znak.com.

34 миллиарда выделит областной бюджет, 1,6 миллиарда — муниципальные бюджеты, 10,9 миллиардов — федеральный бюджет и 18 миллиардов будет получено из внебюджетных источников. Уже известно, что строительство Дворца водных видов спорта обойдется в 10 миллиардов рублей, а деревня Универсиады в 15,9 миллиардов.

Ранее председателем правительства России Михаилом Мишустиным были утверждены другие цифры финансирования, а именно 58, 5 миллиарда рублей.Напомним, что единственным подрядчиком объектов Универсиады-2023 будет ОА «Синара-Девелопмент», которое возглавляет Дмитрий Пумпянский.

Напомним, что возможно будет реализован проект по списанию госдолга Свердловской области на строительство объектов Универсиады.

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