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2 года колонии и 500 тыс. рублей штрафа: суд вынес приговор «борзому» директору НТЗТИ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 года колонии и 500 тыс. рублей штрафа: суд вынес приговор «борзому» директору НТЗТИ

Сегодня, 17:42Общество
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