2 года колонии и 500 тыс. рублей штрафа: суд вынес приговор «борзому» директору НТЗТИ

Было установлено, что в период с апреля 2013 года по июль 2015 года Денис Кокорин, являясь директором НТЗТИ, являлся также собственником 50% акций завода. Он, злоупотребляя доверием другого совладельца, придумал, как вывести деньги завода на подконтрольную фирму. Он составлял фиктивные договоры поставки товара, по которым ничего не предоставлял. В итоге было выведено свыше 22,9 миллиона рублей в счёт оплаты непоставленных товаров.