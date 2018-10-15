2 года колонии и 500 тыс. рублей штрафа: суд вынес приговор «борзому» директору НТЗТИ
15 октября Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор Денису Кокорину – «борзому директору», собственнику ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий». Ему назначили два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.
Мужчину обвиняли в мошенничестве по предварительному сговору, полной невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств.
Было установлено, что в период с апреля 2013 года по июль 2015 года Денис Кокорин, являясь директором НТЗТИ, являлся также собственником 50% акций завода. Он, злоупотребляя доверием другого совладельца, придумал, как вывести деньги завода на подконтрольную фирму. Он составлял фиктивные договоры поставки товара, по которым ничего не предоставлял. В итоге было выведено свыше 22,9 миллиона рублей в счёт оплаты непоставленных товаров.
При этом заработная плата была выплачена работникам предприятия только после вмешательства прокуратуры.
Судья назначил Денису Кокорину два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Выплачивать полмиллиона рублей в соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ обвиняемый будет самостоятельно.