Кто решает проблемы Серебрянки? Глава поселка ушел в отпуск после жалоб жителей

На аппаратном совещании 12 октября Владислав Пинаев озвучил проблемы поселка Серебрянка, находящегося под Нижним Тагилом. В частности, местные жители пожаловались главе города на отсутствие освещения на улицах поселка, отсутствие интернета. Также недавно отремонтированная дорога вновь покрылась ямами, а недавно выделенные новые пожарные машины были заменены на старые.

В ближайшее время проблемы с освещением в населенном пункте начнут решаться. Заниматься этим вопросом будет компания «Швабе».

Мы полностью договорились со «Швабе», что мы установим на основных перекрестках временные светильники. Учитывая, что там вообще ничего не было. В ноябре они заходят на все изыскательные работы. Чтобы к весне у нас там появилось полноценное освещение,подчеркнул Владислав Пинаев.

Жалоба жителей населенного пункта на отсутствие интернета также будет решена.

Интернет провели в школе, а интернета как такого нет. Вроде как оптоковолокно зашло, а ни в школе, ни в администрации, ни на почте у нас доступа к сети нет,было сказано на совещании.

Отсутствие интернета связано с обрывом на линии, к устранению неполадки приступят в ближайшее время.

Там у них обрыв произошел, уже завтра поедут специалисты и все починят,пояснила редакции TagilCity.ru глава Территориального управления Лидия Панникова.

Дорога в сторону Серебрянки вновь требует ремонта. На данный момент работами по восстановлению полотна займется «УБТ-Сервис».

До среды все аварийные участки будут заделаны, все, конечно, упирается в финансирование, ждать уже невозможно, проблему нужно решать сейчас. В планах - выделение 40 млн рублей, которые должны быть одобрены правительством региона,сказал редакции TagilCity.ru директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов.

Дорога до Серебрянки Видео Видео: «Тагил без ям»

Помимо проблем с дорогой встал вопрос о том, по какой причине были заменены новые пожарные автомобили.

По каким-то причинам в Серебрянке Министерство общественной безопасности заменило пожарные автомобили на старые. Все в некотором шоке находятся. Потому что та марка автомобилей, которая находится там зимой в снегопад, может не проехать до объектов в Ослянке и в Серебрянке. Поэтому, у меня просьба, пока в ручном режиме, связаться с Министерством общественной безопасности, кто курирует данное направление, выяснить причины,распорядился Владислав Пинаев.

Пожарной охраной населенного пункта занимается «Отряд противопожарной службы №20». Связаться с начальником отряда Юрием Камышевым редакции не удалось.

Между тем, глава Серебрянки Сергей Сивков ушел в отпуск до 14 ноября. Об этом сообщили в приемной администрации населенного пункта. Заявление на отпуск глава территории написал заранее.