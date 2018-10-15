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Кто решает проблемы Серебрянки? Глава поселка ушел в отпуск после жалоб жителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кто решает проблемы Серебрянки? Глава поселка ушел в отпуск после жалоб жителей

Сегодня, 17:05ОбществоЮлия Суворова
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