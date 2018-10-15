Сирены ГО в Нижнем Тагиле будут включены 17 октября для проверки

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17 октября в 11:30 в Нижнем Тагиле в связи с проверкой будут включены сирены оповещения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для проверки сирены ГО будут включены на одну минуту, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.
Жителей города просят сохранять спокойствие.
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