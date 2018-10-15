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Сирены ГО в Нижнем Тагиле будут включены 17 октября для проверки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сирены ГО в Нижнем Тагиле будут включены 17 октября для проверки

Сегодня, 12:04Общество
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