Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Туберкулез? Учащиеся школы №21 в Нижнем Тагиле проходят обследование
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
36clufppr4s

Туберкулез? Учащиеся школы №21 в Нижнем Тагиле проходят обследование

Сегодня, 10:00ОбществоЮлия Суворова
Читайте
также
Престарелый секс, мерзкий воздух и доля хлеба в хлебе: итоги недели в Нижнем Тагиле
Зачистка свердловского главка. Подоплека
Что хотят сделать с Нижним Тагилом кандидаты на пост главы города?