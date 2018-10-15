Туберкулез? Учащиеся школы №21 в Нижнем Тагиле проходят обследование
Учащиеся кадетской школы №21 в Нижнем Тагиле направлены на медицинское обследование. Со слов родителей, это связано с заболеванием водителя школьного автобуса, у которого обнаружили открытую форму туберкулеза.
В Нижнем Тагиле ученики кадетской школы №21 направлены на медицинское обследование.
В кадетской школе у водителя обнаружили открытую форму туберкулеза, он много лет возил детей, питался с ними в одной столовой,поделилась с редакцией одна из родительниц.
Родители узнали о заболевании водителя из неофициальных источников.
Мы встретились в больнице, все дети получили направления. В медучреждении и узнали, что болен водитель автобуса,сказала женщина.
Директор школы №21 Алексей Казаринов в настоящий момент находится в отпуске. Его заместитель по АХЧ Альберт Перфильев пояснил редакции TagilCity.ru, что водитель автобуса сейчас проходит медобследование.
Водитель сейчас на обследовании, сведениями о диагнозе мы пока не располагаем,подчеркнул мужчина.
Информацию о том, что водитель автобуса находится на лечении также подтвердили в Управлении образования Нижнего Тагила и сообщили, что в этом учебном году с детьми он не контактировал:
Водитель с сентября находится на больничном. Диагноз пока не подтвержден. В этом учебном году он с детьми не контактировал. Так что обследование детей проводится в целях безопасности.
Результаты анализов детей будут готовы 15 октября.