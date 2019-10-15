В Нижнем Тагиле школьники награждены за спасение утопающего

В июле этого года, отдыхая на берегу Муринского пруда, ребята услышали крик о помощи. Старший мальчик обернулся и увидел, что в пруду тонет 10-летний ребенок. Сначала Савелий не придал значения происходящему, подумав, что мальчики балуются, но, когда ребенок ушел под воду, – бросился его спасать. На берегу ребенку помощь оказали взрослые.

Полковник Абдулкадыров вручил юным тагильчанам и их родителям благодарственные письма. Также он пожал руку юным героям.

С напутственным словом к ребятам обратился ветерана ОВД полковник милиции в отставке Павел Федотовских. Он сказал:

Огромная благодарность вам ребята за совершенный подвиг! Побольше нам такой молодежи, вы спасли целую жизнь, а ведь на земле нет ничего ценнее этого!