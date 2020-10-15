В Екатеринбурге скончался высокопоставленный сотрудник УМВД

Данил Халимов родился в Нижнем Тагиле в 1978 году. Занимался спортом, получал призы на международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Кроме того, он отвечал за физподготовку полицейских. В 1996 году получил бронзовую и серебряную медали на чемпионатах мира. Занял пятое место на Олимпийских играх в Афинах и «серебро» на Азиатских играх.