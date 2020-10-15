В Екатеринбурге скончался высокопоставленный сотрудник УМВД

В Екатеринбурге скончался высокопоставленный сотрудник УМВД

Сегодня, 18:18ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге умер зам начальника по кадрам УМВД Данил Халимов, родившийся в Нижнем Тагиле, пишет Ура.ру со ссылкой на знакомого умершего.

Сообщается, что мужчина последние четыре дня своей жизни провел на аппарате ИВЛ. До этого он неоднократно обращался с жалобами, но в госпитализации ему отказывали.

Сотрудник полиции умер, не дождавшись результатов анализа на коронавирус. Источник сообщает, что у полицейского «сгорели легкие». Кроме того, по неподтвержденным данным, жена погибшего получила положительный результат теста на COVID-19.

Данил Халимов родился в Нижнем Тагиле в 1978 году. Занимался спортом, получал призы на международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Кроме того, он отвечал за физподготовку полицейских. В 1996 году получил бронзовую и серебряную медали на чемпионатах мира. Занял пятое место на Олимпийских играх в Афинах и «серебро» на Азиатских играх.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге скоропостижно скончался начальник отдела по подготовке и проведению публичных мероприятий министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский. Предварительной причиной смерти называли инсульт.

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