В Законодательном собрании Свердловской области произошла вспышка COVID-19

Она отмечает, что появится дополнительное время для подготовки к заседанию, а в повестке на 27 октября было не так много вопросов. 13 законопроектов, которые были назначены на рассмотрение в этот день, перенесут на 17 или 18 ноября, тогда же будет рассмотрен проект бюджета.