В Законодательном собрании Свердловской области произошла вспышка COVID-19

В Законодательном собрании Свердловской области произошла вспышка COVID-19

Сегодня, 11:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Законодательном собрании Свердловской области заболели коронавирусом около двадцати пяти человек, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Из-за этого заседание, которое было назначено на 27 октября, перенесли на 17 ноября.

Однако председатель ЗакСо Людмила Бабушкина сообщила, что заболел только один человек, а заседание перенесли по другой причине.

Коронавирус обнаружили у одного человека из аппарата, поэтому на карантин отправили контактных сотрудников из социального комитета. Мы выполняем указ губернатора и принимаем меры предосторожности.говорит Бабушкина.

Она отмечает, что появится дополнительное время для подготовки к заседанию, а в повестке на 27 октября было не так много вопросов. 13 законопроектов, которые были назначены на рассмотрение в этот день, перенесут на 17 или 18 ноября, тогда же будет рассмотрен проект бюджета.

Напомним, в Нижнем Тагиле коронавирусом заболели два депутата городской думы.

Stories:
Коронавирус
Related news:
законодательное собраниекоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы