62,5% школьных столовых в Свердловской области нарушили санитарные нормы
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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12 тысяч учреждений, занимающихся доставкой питания в образовательные учреждения Свердловской области, были проверены Роспотребнадзором. В 62,5% учреждений были обнаружены нарушения.
Более половины школьных столовых организует питание детей с нарушениями. Основным видом нарушений стали нарушения санитарно-противоэпидемического режима и условий хранения продуктов. Также было выявлено, что столовые не соблюдали требования к массе и калорийности порций. Помимо этого, в проверенных пищеблоках не было документации о безопасности использованных продуктов.
Всего надзором органом было выписано 1183 штрафа, сумма которых составила 12 млн рублей, 20 протоколов были направлены на рассмотрение в суд, так как учебные заведения не выполнили предписания об устранении нарушений, пишут «Европейско-Азиатские новости».
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