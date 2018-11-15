62,5% школьных столовых в Свердловской области нарушили санитарные нормы

Более половины школьных столовых организует питание детей с нарушениями. Основным видом нарушений стали нарушения санитарно-противоэпидемического режима и условий хранения продуктов. Также было выявлено, что столовые не соблюдали требования к массе и калорийности порций. Помимо этого, в проверенных пищеблоках не было документации о безопасности использованных продуктов.