Блогер из Екатеринбурга Евгений Кулик стал отцом

На странице выложена фотография с новорожденным. Кулик отметил, что рождение дочери стало одной из причин, по которой он не вел свою творческую деятельность.
Вот ещё одна причина почему наши скетчи с супругой приостановлены. Готовили вам сюрприз. Мы стали родителями чудесной девчонки, пишет блогер.
Напомним, в 2019 году Евгений Кулик снялся в клипе сербского режиссера Эмира Кустурицы. Компанию ему составил урбанист Илья Варламов.
В сентябре стал отцом депутат государственной думы Антон Шипулин. Родился его второй сын и третий ребенок. Таким образом народный избранник стал многодетным отцом.