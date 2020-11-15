Блогер из Екатеринбурга Евгений Кулик стал отцом

Блогер из Екатеринбурга Евгений Кулик стал отцом

Сегодня, 20:28ОбществоPhoto: Instagram Евгения Кулика
Известный блогер и актер из Екатеринбурга Евгений Кулик стал отцом. Об этом он написал в Instagram.

На странице выложена фотография с новорожденным. Кулик отметил, что рождение дочери стало одной из причин, по которой он не вел свою творческую деятельность.

Вот ещё одна причина почему наши скетчи с супругой приостановлены. Готовили вам сюрприз. Мы стали родителями чудесной девчонки, пишет блогер.

Напомним, в 2019 году Евгений Кулик снялся в клипе сербского режиссера Эмира Кустурицы. Компанию ему составил урбанист Илья Варламов.

В сентябре стал отцом депутат государственной думы Антон Шипулин. Родился его второй сын и третий ребенок. Таким образом народный избранник стал многодетным отцом.

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