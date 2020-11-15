Мэрия Нижнего Тагила повторно ищет подрядчика на содержание уличного освещения

Согласно техническому заданию, подрядчик должен включать и выключать освещение по графику и обеспечивать горение светильников. Он должен выполнять аварийно-восстановительные работы, снимать показания приборов учета, мыть и чистить установки наружного освещения. Помимо этого, подрядчик должен кронировать располагающиеся рядом с опорами деревья. В случаях хищения или разрушения элементов электроосвещения, он обязан в течение трех суток с момента обнаружения заявить о данных фактах в полицию.