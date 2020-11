Мэрия Нижнего Тагила повторно ищет подрядчика на содержание уличного освещения

В Нижнем Тагиле мэрия повторно объявила конкурс по поиску подрядчика на оказание услуг по эксплуатационному содержанию сетей наружного освещения на территории города в 2020–2021 годах.

Предыдущий аукцион был отклонен, так как по результатам конкурса поступила единственная заявка. При этом компания, подавшая ее, не соответствовала условиям. Начальная стоимость контракта — 17,9 миллиона рублей. Конкурс объявлен 12 ноября, заявки принимаются до 20 ноября 2020 года. Согласно техническому заданию, подрядчик должен включать и выключать освещение по графику и обеспечивать горение светильников. Он должен выполнять аварийно-восстановительные работы, снимать показания приборов учета, мыть и чистить установки наружного освещения. Помимо этого, подрядчик должен кронировать располагающиеся рядом с опорами деревья. В случаях хищения или разрушения элементов электроосвещения, он обязан в течение трех суток с момента обнаружения заявить о данных фактах в полицию. Договор с подрядчиком будет действовать до 31 ноября 2021 года. Напомним, ранее в Нижнем Тагиле мэрия объявила конкурс по поиску поставщика 17 низкопольных автобусов на 107,4 миллионов рублей. Нижний Тагил закупит 17 новых низкопольных автобусов

