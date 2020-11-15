Мэрия Нижнего Тагила повторно ищет подрядчика на содержание уличного освещения

Предыдущий аукцион был отклонен, так как по результатам конкурса поступила единственная заявка. При этом компания, подавшая ее, не соответствовала условиям.
Начальная стоимость контракта — 17,9 миллиона рублей. Конкурс объявлен 12 ноября, заявки принимаются до 20 ноября 2020 года.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен включать и выключать освещение по графику и обеспечивать горение светильников. Он должен выполнять аварийно-восстановительные работы, снимать показания приборов учета, мыть и чистить установки наружного освещения. Помимо этого, подрядчик должен кронировать располагающиеся рядом с опорами деревья. В случаях хищения или разрушения элементов электроосвещения, он обязан в течение трех суток с момента обнаружения заявить о данных фактах в полицию.
Договор с подрядчиком будет действовать до 31 ноября 2021 года.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле мэрия объявила конкурс по поиску поставщика 17 низкопольных автобусов на 107,4 миллионов рублей.