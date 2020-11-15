В Екатеринбурге один из фигурантов дела о махинациях в Кировском ДЭУ отправлен в СИЗО

В Екатеринбурге один из фигурантов дела о махинациях в Кировском ДЭУ отправлен в СИЗО

Сегодня, 12:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Руководителя одной из фирм, которая заключала контракты с Кировским ДЭУ, Михаила Петровичева, накануне отправили в СИЗО на два месяца.

Источник в мэрии рассказал порталу Е1, что бюджетные средства уходили на «левые» счета во время сделок районного ДЭУ с аффилированными подрядчиками.

ДЭУ заключало договор с фирмой, но выполняло работы собственными силами. Подрядчик обналичивал денежные средства и отдавал чиновникам. Контракты заключали на суммы, достигающие 12 миллионов рублей.

По словам источника, например, деньги списывали за ямочный ремонт во дворах.

Схема была хитрая. Пересчитать что-то очень сложно. Организатором всей схемы был глава района Лошаков,рассказал он.

Исочник рассказал, что остальные были только исполнителями. В схему входили начальник финансового отдела Лобода, его подрядчик, а также несколько районных чиновников и сотрудники ДЭУ.

Напомним, 13 ноября главу Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова задержали сотрудники ФСБ после обыска в здании администрации. Нанесенный ущерб оценивается в 20 миллионов рублей.

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