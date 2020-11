В Екатеринбурге один из фигурантов дела о махинациях в Кировском ДЭУ отправлен в СИЗО

Руководителя одной из фирм, которая заключала контракты с Кировским ДЭУ, Михаила Петровичева, накануне отправили в СИЗО на два месяца.

Источник в мэрии рассказал порталу Е1, что бюджетные средства уходили на «левые» счета во время сделок районного ДЭУ с аффилированными подрядчиками. ДЭУ заключало договор с фирмой, но выполняло работы собственными силами. Подрядчик обналичивал денежные средства и отдавал чиновникам. Контракты заключали на суммы, достигающие 12 миллионов рублей. По словам источника, например, деньги списывали за ямочный ремонт во дворах. Схема была хитрая. Пересчитать что-то очень сложно. Организатором всей схемы был глава района Лошаков,рассказал он. Исочник рассказал, что остальные были только исполнителями. В схему входили начальник финансового отдела Лобода, его подрядчик, а также несколько районных чиновников и сотрудники ДЭУ. Напомним, 13 ноября главу Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова задержали сотрудники ФСБ после обыска в здании администрации. Нанесенный ущерб оценивается в 20 миллионов рублей. Главу Кировского района Екатеринбурга задержали по подозрению в крупном мошенничестве

