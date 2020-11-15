Водитель из Екатеринбурга выиграл 300 тысяч рублей на конкурсе профмастества России

В течение трех конкурсных дней участники продемонстрировали навыки вождения грузовика по специальной трассе и с определенными условиями. Например, было задание «Хрупкий груз». Перед стартом в кузов КАМАЗа поместили открытый контейнер с водой, задачей водителя стала его доставка до финиша без потерь воды. При этом надо было выполнить все упражнения.