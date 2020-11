Водитель из Екатеринбурга выиграл 300 тысяч рублей на конкурсе профмастества России

Житель Екатеринбурга стал лучшим водителем грузовика в России, сообщает Минтранс РФ.

С 11 по 13 ноября в Симферополе проходил конкурс профессионального мастерства. Мужчина стал лучшим водителем в категории «автомобили грузоподъёмностью свыше 10 тонн», его выигрыш составил 300 тысяч рублей. Конкурсантам пришлось пройти ряд состязаний. В течение трех конкурсных дней участники продемонстрировали навыки вождения грузовика по специальной трассе и с определенными условиями. Например, было задание «Хрупкий груз». Перед стартом в кузов КАМАЗа поместили открытый контейнер с водой, задачей водителя стала его доставка до финиша без потерь воды. При этом надо было выполнить все упражнения. В ходе соревнований водители проходили проверку теоретических знаний и ПДД. За призы боролись 37 водителей грузовиков из 25 городов России. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил ежегодную премию в сфере агропромышленного комплекса. Лауреаты премии будут получать по 100 тысяч рублей.

