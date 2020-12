Евгений Куйвашев не стал делать 31 декабря выходным днем в этом году

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева убедили не делать 31 декабря выходным днем в этом году, сообщают собеседники в окружении главы региона.

Такое решение было принято с учетом позиции представителей промышленных предприятий. По словам собеседника Ура.ру, в этом году было много вынужденных выходных дней, поэтому нет необходимости вводить еще один, к тому же его надо будет отрабатывать в субботу. Предприятиям непрерывного цикла производства пришлось бы дополнительно оплачивать новый выходной, другим перестраивать графики, утверждает инсайдер. По словам министра промышленности региона Сергея Пересторонина, официальных обращений от промышленников против переноса выходного дня не поступало. В УрФО только один регион принял решение сделать 31 декабря выходным днем. 13 декабря об этом заявил губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Напомним, новогодние каникулы в 2021 году продлятся с 1 до 11 января. Когда отдыхаем? График выходных в 2021 году

