Оливер Стоун рассказал о причинах посещения Белоярской АЭС

Оливер Стоун рассказал о причинах посещения Белоярской АЭС

Сегодня, 08:46ОбществоPhoto: личная страница Оливера Стоуна на Facebook
Американский режиссер Оливер Стоун рассказал, зачем он посещал Белоярскую АЭС в эфире Первого канала.

Режиссер работает над документальным фильмом об атомной энергетике. Он посетил станции не только в Свердловской области, но еще и в Обнинске, и Мурманске. Именно АЭС, по мнению Стоуна, помогут решить экологические проблемы по всему миру.

По его словам, Россия является одной из самых продвинут стран в мире в плане атомной энергетики.

Россия проделала огромную работу по развитию мирного атома. Вы начали этот путь сразу после Второй мировой. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А СССР нашел этой энергии мирное применение, сказал он в эфире «Вечернего Урганта».

Однако Стоун также заявил, что художественный фильм он снимать не планирует. Пока только документальный. Он хочет предоставить людям научную информацию, чтобы у молодого поколения было понимание, что это такое.

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