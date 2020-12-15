«Трезвая Россия»: 70% смертей трудоспособных россиян связано с употреблением алкоголя

«Трезвая Россия»: 70% смертей трудоспособных россиян связано с употреблением алкоголя

Сегодня, 13:23ОбществоPhoto: pixabay.com
Более 85% трудоспособных жителей России признались в употреблении алкоголя, 53% молодых людей делают это раз в неделю регулярно, сообщают «Новые известия».

Авторы доклада о демографической ситуации Федерального проекта «Трезвая Россия» отмечают, что «основной удар» приходится на трудоспособное население страны, а именно 89,6 миллиона человек (61% от всего населения России).

Более 76 миллионов людей трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) употребляют алкоголь.

При этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем,приводит «РИА Новости» текст доклада.

В «Трезвой России» отмечают, что возросло систематическое употребление спиртного среди молодежи. В 2019 году доля их вовлеченности выросла на 16% по сравнению с 2018 годом.

69% из опрошенных молодых людей употребляют спиртные напитки, 53% пьют его как минимум раз в неделю. По словам респондентов, на это их побуждает доступность алкоголя (62%), а также реклама таких товаров в СМИ (52%).

В опросе принимали участие 120 тысяч человек в 65 регионах России. Основной возраст респондентов составил от 18 до 23 лет. Из опрошенных семи тысяч граждан в 64 субъектах РФ, 95% выступают за полный запрет работы «наливаек».

Напомним, ранее «Трезвая Россия» предложила запретить продажу алкогольных напитков 1 и 2 января.

Related news:
Трезвая РоссияРоссияалкоголь
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы