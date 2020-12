«Трезвая Россия»: 70% смертей трудоспособных россиян связано с употреблением алкоголя

Более 85% трудоспособных жителей России признались в употреблении алкоголя, 53% молодых людей делают это раз в неделю регулярно, сообщают «Новые известия».

Авторы доклада о демографической ситуации Федерального проекта «Трезвая Россия» отмечают, что «основной удар» приходится на трудоспособное население страны, а именно 89,6 миллиона человек (61% от всего населения России). Более 76 миллионов людей трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) употребляют алкоголь. При этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем,приводит «РИА Новости» текст доклада. В «Трезвой России» отмечают, что возросло систематическое употребление спиртного среди молодежи. В 2019 году доля их вовлеченности выросла на 16% по сравнению с 2018 годом. 69% из опрошенных молодых людей употребляют спиртные напитки, 53% пьют его как минимум раз в неделю. По словам респондентов, на это их побуждает доступность алкоголя (62%), а также реклама таких товаров в СМИ (52%). В опросе принимали участие 120 тысяч человек в 65 регионах России. Основной возраст респондентов составил от 18 до 23 лет. Из опрошенных семи тысяч граждан в 64 субъектах РФ, 95% выступают за полный запрет работы «наливаек». Напомним, ранее «Трезвая Россия» предложила запретить продажу алкогольных напитков 1 и 2 января. Продажу алкоголя россиянам 1 и 2 января просят отменить активисты-трезвенники

