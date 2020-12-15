«Настоящее приключение»: тагильские семьи пройдут новогодний онлайн-квест

«Настоящее приключение»: тагильские семьи пройдут новогодний онлайн-квест

Сегодня, 18:29ОбществоPhoto: сайт центральной городской библиотеки Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле с 11 по 23 декабря любая семья может поучаствовать в виртуальной игре «Настоящее приключение», сообщает Центральная городская библиотека.

Игроки смогут погрузиться в атмосферу сказки и волшебства, им предстоит спасти Новый Год от злой Мышильды.

В пяти новогодних историях спрятаны символы, без которых невозможен праздник. Каждой семье придется путешествовать от книги к книге и поддерживать друг друга в пути.

25 декабря организаторы определят пять участников, которые получат подарки.

Виртуальная семейная игра — это возможность провести вместе один из вечеров и прочитать новогодние сказки.

Стать участником можно перейдя по ссылке: https://sites.google.com/view/adventuretagillib/настоящее-приключение.

Напомним, в Нижнем Тагиле проводится конкурс на лучшее новогоднее селфи.

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