«Настоящее приключение»: тагильские семьи пройдут новогодний онлайн-квест

Игроки смогут погрузиться в атмосферу сказки и волшебства, им предстоит спасти Новый Год от злой Мышильды.
В пяти новогодних историях спрятаны символы, без которых невозможен праздник. Каждой семье придется путешествовать от книги к книге и поддерживать друг друга в пути.
25 декабря организаторы определят пять участников, которые получат подарки.
Виртуальная семейная игра — это возможность провести вместе один из вечеров и прочитать новогодние сказки.
Стать участником можно перейдя по ссылке: https://sites.google.com/view/adventuretagillib/настоящее-приключение.
Напомним, в Нижнем Тагиле проводится конкурс на лучшее новогоднее селфи.