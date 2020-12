В Свердловской области названы наиболее подорожавшие за год продукты

Свердловскстат опубликовал данные, какие отдельные категории продуктов за год выросли в цене в Свердловской области.

Таким образом, сахар поднялся в цене на 70%. На данный момент средняя стоимость килограмма сахара составляет 50 рублей. Также в цене выросла гречневая крупа, которую свердловские покупатели могут найти по стоимости 109 рублей за килограмм. За год она прибавила 59%. На третьем месте оказался картофель. Он подорожал на 57% и теперь его стоимость составляет 26 рублей за килограмм. Морковь также стала стоить больше на 36%. Дополнительно отметилось повышение цены на яблоки (29%), растительное масло (16%) и муку (15%). При этом курица и рыба в цене наоборот опустились. Напомним, опрос Фонда Общественное мнение показал, что больше пятидесяти процентов россиян ожидают к Новому году ускорения роста цен на продукты, товары и услуги. Россияне ожидают роста цен на продукты к Новому году

