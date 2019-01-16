Нельзя с коляской: сотрудница почты в Каменске-Уральском отчитала посетительницу

Женщина пришла в одно из почтовых отделений Каменска-Уральского для того, чтобы отправить посылку. В помещение она зашла с детской коляской. У здания есть специально оборудованный пандус.

По словам женщины, увидев ее, сотрудница почты сказала, что заходить на почту с колясками нельзя. На вопрос молодой мамы, где написано, что вход запрещен, сотрудница спросила:

А где написано, что разрешено?