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Нельзя с коляской: сотрудница почты в Каменске-Уральском отчитала посетительницу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нельзя с коляской: сотрудница почты в Каменске-Уральском отчитала посетительницу

Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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