Нельзя с коляской: сотрудница почты в Каменске-Уральском отчитала посетительницу
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Каменске-Уральском сотрудница почты отчитала женщину, которая пришла в отделение с коляской.
Женщина пришла в одно из почтовых отделений Каменска-Уральского для того, чтобы отправить посылку. В помещение она зашла с детской коляской. У здания есть специально оборудованный пандус.
По словам женщины, увидев ее, сотрудница почты сказала, что заходить на почту с колясками нельзя. На вопрос молодой мамы, где написано, что вход запрещен, сотрудница спросила:
А где написано, что разрешено?
Как пишет URA.RU, в Управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области сообщили, что сотрудница привлечена к дисциплинарной ответственности.
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