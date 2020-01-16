Госдума в первом чтении приняла законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Сегодня, 15:51ОбществоФото: TagilCity.ru
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19 января в первом чтении в Госдуме единогласно принят законопроект «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Надеюсь ни у кого не вызывает сомнений, что Нижний Тагил, однозначно, достоин этого почётного звания? написал на своей странице депутат.
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Напомним, Нижний Тагил выдвинут в качестве претендента на данное звание. После принятия законопроекта все заявки городов-претендентов получат экспертное заключение Российской академии наук и будут направлены на рассмотрение в организационный комитет «Победа».
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