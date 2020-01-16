На прощание с мальчиком, погибшим после стрельбы в Тагиле, пришло около ста человек
Сегодня, 16 января, в Нижнем Тагиле прошло прощание с 8-летним мальчиком Егором, который скончался 12 января из-за пулевого ранения в голову. На церемонии присутствовали порядка ста человек.
Прощание проходило в зале ритуального агенства «Реквием» на ГГМ. Ведущая поминальных мероприятий озвучила прощальную речь, после чего скорбящие попрощались с мальчиком и поставили свечи. Далее произошло отпевание. По словам присутствующих, мальчика похоронят на кладбище Рогожино.
Напомним, 4 августа в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке компания нетрезвых мужчин стреляла по банкам из пневматического оружия. Одна из пуль попала в голову семилетнего Егора. Мальчик было доставлен в больницу Екатеринбурга на вертолёте. За десять месяцев мальчик перенёс 10 операций, но пулю извлечь не удалось. 2 января ему исполнилось восемь лет, а 12 января мальчик скончался.
Одним из стрелявших оказался 35-летний Александр, проживающий в районе Рудник. Изначально мужчине было предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», но после смерти Егора Следственный комитет переквалифицировал её в «Причинение смерти по неосторожности». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. 15 января Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила принял решение арестовать Борисова до 13 марта.