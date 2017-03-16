Народные дружины появятся в Дзержинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила

С начала года с помощью дружинников было выявлено 46 правонарушений. Несколько раз они участвовали в задержании правонарушителей. Кроме того, дружинники привлекаются как понятые. В этом году свои дружина могут официально появиться в Дзержинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила.

В Дзержинском районе тоже дружину хотят создать. Там за это взялся «Уралвагонзавод». Но эта работа пока ещё в процессе рассказал командир общественной организации «Народная дружина Ленинского района» Андрей Нартов.

Именно в Дзержинском районе ещё в 2013 году появилось первое формирование граждан, выразивших желание на добровольной основе участвовать в охране общественного порядка. Это были работники «Уралвагонзавода». В ближайшее время добровольное формирование граждан получит официальный статус народной дружины.

Известно, что в Тагилстроевском районе идёт обсуждение идеи о создании своей дружины.

В Ленинском районе дружина первоначально создавалась как казачья, однако за прошедшее время она превратилась в по-настоящему «народную» — множество волонтеров захотели присоединиться. Перед вступлением каждого из них проверили на судимость и провели обучение:

С членами народной дружины сотрудники полиции проводят учебу, знакомя с нормативной базой и основами административного законодательства, а также обучают основным приемам необходимой обороны сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Свою деятельность дружина Ленинского района ведёт в четырех направлениях: охрана общественного порядка, помощь ГИБДД, информационная работа и работа с трудными подростками и неблагополучными семьями:

Самое главное — охрана общественного порядка. У нас каждый день дежурят два наряда на центральных улицах района. Также в 2017 году мы будем помогать поддерживать правопорядок на всех праздничных и торжественных мероприятиях.

Некоторое время назад к нам присоединилась дружина ГИБДД. Это около 100 человек. Они ведут работу по второму направлению — проводят информационную работу с взрослыми и школьниками, могут помогать регулировать движение, -- рассказал Андрей Нартов.

Также дружинники проводят просветительскую работу — участвуют в проведении лекций в школах, детских садах и на предприятиях. Они рассказывают о правонарушениях, ПДД и новых законах о курении и распитии алкогольных напитков в общественных местах, раздают информационные буклеты. Этим занимаются, как правило, люди старшего возраста.

В этом году дружинники начнут ходить в единой форме, обзаведутся жетонами рациями и камерами. По оснащению они постараются не уступать полицейским.