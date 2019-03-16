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Силовики Екатеринбурга искали торговцев наркотиками в ночных клубах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Силовики Екатеринбурга искали торговцев наркотиками в ночных клубах

Сегодня, 11:02ОбществоФото: Е1.ru
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