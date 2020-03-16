В Нижнем Тагиле появилась новая инклюзивная организация «Шаг вперёд»
13 марта в Нижнем Тагиле прошло открытие инклюзивного сообщества «Шаг вперёд», директором которого является Александр Коченков с ограниченными возможностями здоровья. На открытии состоялся мастер-класс, в котором приняли участие люди как с инвалидностью, так и без неё.
В группе организации во «ВКонтакте» сообщается, что участники мастер-класса учились печь пироги, а также рассказывали своим истории.
Нам очень понравилось. Получилось не только постряпать, но и пообщаться. Когда вместе что-то делаешь, начинаешь общаться. К тому же такое общение позволяет узнать что-то новое, рассказала Евгения Новокшонова.
Мария Арифуллина пришла на открытие с дочерью, у которой диагноз ДЦП. Она также тепло отзывается об инклюзивной встрече.
Многие люди с ограниченными возможностями очень мало общаются и куда-то выходят. Подобные мероприятия немного расширяют их границы, наполняют их жизнь более яркими красками, позволяют не замыкаться в себе, сообщила TagilCity.ru Мария Арифуллина.
Сам Александр не смог присутствовать на открытии «Шаг вперёд», так как с 3 марта находится в Новокузнецке на операции.
Одной из основных целей нашей организации является участие в социально — значимых проектах, направленных на развитие инклюзивного общества, рассказал TagilCity.ru Александр Коченков.
Напомним, ранее TagilCity.ru рассказывало историю Александра Коченкова. Несмотря на инвалидное кресло он ведёт активную жизнь: тренирует баскетбольную команду, проводит уличные фестивали, монтирует видеоролики на заказ и ведёт свой канал на Youtube — «Шаг вперёд». В 2019 году Александр Коченков и Максим Зяблицев, который также находится в инвалидном кресле, прославились на весь Нижний Тагил. Сначала в июле Александр записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить спортивную площадку в Девятом посёлке. На это откликнулся глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев — площадку включили в план реконструкции на 2020 год, а Коченкова и Зяблицева пригласили на объезд отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» улиц, чтобы проверить на доступность перемещения для людей в инвалидных креслах.