В Нижнем Тагиле появилась новая инклюзивная организация «Шаг вперёд»

В группе организации во «ВКонтакте» сообщается, что участники мастер-класса учились печь пироги, а также рассказывали своим истории.

Нам очень понравилось. Получилось не только постряпать, но и пообщаться. Когда вместе что-то делаешь, начинаешь общаться. К тому же такое общение позволяет узнать что-то новое, рассказала Евгения Новокшонова.

Мария Арифуллина пришла на открытие с дочерью, у которой диагноз ДЦП. Она также тепло отзывается об инклюзивной встрече.

Многие люди с ограниченными возможностями очень мало общаются и куда-то выходят. Подобные мероприятия немного расширяют их границы, наполняют их жизнь более яркими красками, позволяют не замыкаться в себе, сообщила TagilCity.ru Мария Арифуллина.

Сам Александр не смог присутствовать на открытии «Шаг вперёд», так как с 3 марта находится в Новокузнецке на операции.

Одной из основных целей нашей организации является участие в социально — значимых проектах, направленных на развитие инклюзивного общества, рассказал TagilCity.ru Александр Коченков.