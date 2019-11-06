Переломный момент. Как жить в инвалидном кресле на полную катушку

Максим только-только закончил третий курс института, регулярно участвовал в походах и сплавах, встречался с девушкой. При падении он получил перелом шейного отдела позвоночника и лишился способности передвигаться на ногах. По словам молодого человека, бывшая подруга пробыла с ним ещё месяц и «досвидос». Впрочем, об этом Максим вспоминает без обиды: их отношения начались незадолго до роковой травмы и к тому же были куда более весомые поводы для переживания.

Первое время была жёсткая депрессия. Доходило до мыслей, что жить не хочется. Я пытался прийти в себя сам, без помощи психологов,признаётся Максим Зяблицев.

Сначала Максим собирался взять академический отпуск, потому что не представлял, как сможет посещать институт на инвалидной коляске. Но преподаватели убедили его, что он может продолжать занятия дома. Учёба помогала Максиму отвлечься от негативных мыслей, но вот с туристическим хобби пришлось завязать. Тогда казалось, что насовсем.

Через два года Максим получил диплом о высшем образовании. Тогда же он наконец решился начать активную реабилитацию. Знакомые посоветовали ему обратиться в отделение при Новосибирском институте, где он в течение пяти лет проходил курс лечебной физкультуры, электростимуляции мышц, массаж, уколы, капельницы и таблетки. Постепенно парень приходил в себя, а в 2008 году в Анапе познакомился Анастасией, которая тоже была вынуждена перемещаться в инвалидной коляске, но сохраняла поразительное жизнелюбие.

Она умела водить машину. Рассказывала, что работает в такси и, что сама ездила в Крым. Я тогда сказал себе: «Стоп! А со мной-то что не так? Это был переломный момент, после которого я принял решение, что надо развиваться, двигаться дальше, вспоминает Зяблицев.

Первым делом он нашёл способ заработка. Заниматься строительством в его положении, конечно, было невозможно, поэтому молодой человек стал изучать рекламные инструменты в Google и Яндекс. Максим разнообразил досуг походами в театр, кино и поездками по стране: Екатеринбург, Казань, Москва… И на машинах, и на автобусах, и на поездах, и на самолётах. Теперь — не только ради лечения. Несмотря на то, что даже центральные города России, по его наблюдениям, не могут в полной мере обеспечить доступную среду для инвалидов, Максим Зяблицев просто получал удовольствие от путешествий.

Но всё-таки кое-что его по-прежнему беспокоило. Парень не мог найти ответа на очень важный вопрос: «Почему с ним это произошло?» В 2012 году Максим начал посещать занятия по личностному развитию и искал способы самовыражения. К этому времени он уже стабильно зарабатывал на контекстной рекламе, а следующие семь лет продолжал проходить реабилитацию, много путешествовал, слетал на Бали, побывал на матчах Чемпионата мира по футболу — 2018. По сути, он просто жил — не всегда простой, но насыщенной жизнью. Работал, отдыхал и знакомился с новыми людьми, в том числе с Александром Коченковым.

Александр живёт в Девятом посёлке, восьмого ноября ему исполнится 32 года. Всю жизнь он активно занимался спортом и увлекался рыбалкой, а работал на «Уралвагонзаводе» мастером. Шесть лет назад на базе отдыха молодой человек упражнялся и во время переворота на перекладине опрокинулся вместе с футбольными воротами на землю. Итог тот же, что и у Максима Зяблицева — перелом шейного отдела позвоночника.

В первые годы реабилитации Александру пришлось многому учиться заново: сидеть, кушать, чистить зубы — «как ребёнку», признаётся он. После травмы Коченков разошёлся с женой, но, по его словам, сохранил нормальные отношения и принимает полноценное участие в воспитании дочери. Круг друзей тоже изменился — в лучшую сторону, как считает молодой человек, ведь из прежних знакомств сохранились только лучшие и к тому же прибавилось много новых товарищей «на колёсах». С Александром случались приступы депрессии, но ему удавалось самостоятельно с ними справляться — «потому что просто хочется жить».

Некогда падать духом. Бывает всякое. Надо брать себя в руки, придумывать что-то новое, а потом реализовывать, рассказал Александр Коченков.

Чтобы продолжать занятия спортом, Александр оборудовал свою комнату тренажёрами. Он ведёт активную жизнь: тренирует баскетбольную команду, проводит уличные фестивали, монтирует видеоролики на заказ и ведёт свой канал на Youtube — «Шаг вперёд». О своей травме в 2013 году Александр вспоминает с мыслью, что, не случись её, он мог бы ходить, но по-прежнему работал бы на заводе, а все его идеи умирали бы так и нереализованными.

Хотел бы я вернуться в то время и подстелить соломку, но тогда не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Да, у меня не работают ноги — зато работает голова,говорит Александр.

Видео Видео: Канал на YouTube Шаг вперёд

В 2019 году Коченков и Зяблицев прославились на весь Нижний Тагил. Сначала в июле Александр записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить спортивную площадку в Девятом посёлке. На это откликнулся глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев — площадку включили в план реконструкции на 2020 год, а Коченкова и Зяблицева пригласили на объезд отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» улиц, чтобы проверить на доступность перемещения для людей в инвалидных креслах. Дорожники сами пересели в коляски, чтобы на личном опыте убедиться, что, пусть их работа сделана в соответствии с проектом, инвалидам всё равно тяжело преодолевать высокие тротуары и крутые подъёмы.

Позже, в сентябре, Максим выиграл конкурс «Мистер Цивилизация», где вместе с командой собрал велосипед для людей с ограниченными возможностями здоровья, и теперь у него в планах создание велоклуба. Александр Коченков собирается открыть некоммерческую организацию, чтобы проще было оформлять документы для согласования турниров, фестивалей и прочих мероприятий.

Вместе Зяблицев и Коченков проводят в тагильских школах, техникумах и институтах «уроки доброты и дружбы» — рассказывают детям и подросткам о жизни инвалидов, чтобы привить им толерантность к людям с ограниченными возможностями здоровья. Журналисту TagilCity.ru Зяблицев рассказал, как однажды таксист, увидев, что его вызвал человек на коляске, попросил закрыть дверь снаружи и без объяснений уехал. Однако, по словам Максима, чаще встречается доброжелательное отношение, что, впрочем, тоже приводит к проблемам.

Однажды я был на перекрёстке, когда кто-то сзади подошёл и повёз меня на другую сторону улицы, и так быстро, что я даже не успел сказать, что мне никуда не надо. Понятно, что этот человек помочь хотел, но хоть бы спросил, нужно ли это,с улыбкой вспоминает Максим Зяблицев.

Случаются и менее приятные недоразумения. Однажды Александру Коченкову мимо проходящий человек будто попрошайке бросил мелочь. Поэтому на «уроках доброты и дружбы» молодые люди рассказывают о нормах поведения с инвалидами.