Девочка-инвалид доставлена к новой семье в Анапу спецрейсом из Екатеринбурга (ВИДЕО)
16 апреля, 07:30Общество
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Спецборт МЧС переправил из Екатеринбурга в Анапу девочку-инвалида, которой родная мать в 2015 году откусила губу и повредила нос. Девочка родом из Ревды теперь будет воспитываться в Краснодарском крае.
Сюжеты: Екатеринбург
Переехать на новое место жительства обычным рейсом было невозможно из-за проблем со здоровьем. В помощь семье МЧС предоставило самолёт «Суперджет 100», который оснащён медоборудованием. Вместе с ребёнком в Анапу летели медики и спасатели.
Напомним, пьяная мать покусала свою дочь-инвалида в 2015 году. Женщину посадили на четыре года в колонию общего режима. Ребёнок некоторое время провёл в интернате, теперь девочку забирает приёмная семья, передаёт «Ura.ru».
Видео:«Ura.ru»
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