Девочка-инвалид доставлена к новой семье в Анапу спецрейсом из Екатеринбурга (ВИДЕО)

Переехать на новое место жительства обычным рейсом было невозможно из-за проблем со здоровьем. В помощь семье МЧС предоставило самолёт «Суперджет 100», который оснащён медоборудованием. Вместе с ребёнком в Анапу летели медики и спасатели.

Напомним, пьяная мать покусала свою дочь-инвалида в 2015 году. Женщину посадили на четыре года в колонию общего режима. Ребёнок некоторое время провёл в интернате, теперь девочку забирает приёмная семья, передаёт «Ura.ru».