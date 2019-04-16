Депутаты Свердловской области разрешили жителям собирать мох и камыш
Сегодня, 11:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли в первом чтении законопроект, разрешающий жителям региона собирать в лесах камыш и мох, сообщает Znak.
Документ необходим, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Как отметил депутат Илья Гаффнер, ранее закон запрещал сбор мха и камыша в некоторых категориях лесов.
Закон вступит в силу с 1 июля 2019 года.
Ранее свердловские депутаты приняли законопроект, разрешающий в лесах сбор валежника.
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