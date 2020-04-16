В Свердловской области режим повышенной готовности введен бессрочно
Сегодня, 20:59ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Евгений Куйвашев сообщил, что введенный в Свердловской области режим повышенной готовности, продлен до особого распоряжения. Об этом губернатор написал на странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Ранее датой окончания особого режима было 20 апреля. По словам главы региона, хотя ситуация с коронавирусом контролируема, обстановка меняется. По этой причине особый режим будет введен в регионе бессрочно.
В Свердловской области по состоянию на 16 апреля зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей