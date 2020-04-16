Режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю
Сегодня, 18:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Ограничительные меры в Свердловской области, связанные с профилактикой распространения коронавируса, будут продлены еще на неделю. Об этом на брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков, пишет «ФедералПресс».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, в регионе сохранятся все ограничения на развлекательные мероприятия, продолжится дистанционное обучение. Также Креков отметил, что говорить об отмене или смягчении ограничительных мер еще рано.
Напомним, ранее указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ограничения в регионе были введены до 20 апреля. Однако позже эта дата была исключена из документа.
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