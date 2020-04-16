Данные на 16 апреля: в Нижнем Тагиле новых случаев коронавируса не зафиксировано
Сегодня, 13:29Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле, по данным оперативного штаба, новых случаев коронавируса не зафиксировано.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В Нижнем Тагиле по-прежнему подтверждено только пять случаев коронавируса, новых заболевших нет.
Напомним, в Свердловской области зарегистрировано 111 случаев заболевания, 44 пациента поправились. Новые заболевшие, по данным на 16 апреля, жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района.
В России число заболевших превысило 27 тысяч человек (3 448 новых случаев за сутки).
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