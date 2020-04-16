Данные на 16 апреля: в Нижнем Тагиле новых случаев коронавируса не зафиксировано

В Нижнем Тагиле по-прежнему подтверждено только пять случаев коронавируса, новых заболевших нет.

Напомним, в Свердловской области зарегистрировано 111 случаев заболевания, 44 пациента поправились. Новые заболевшие, по данным на 16 апреля, жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Каменского района.