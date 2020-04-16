В Свердловской области за сутки подтверждено еще шесть случаев коронавируса
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным оперативного штаба, в Свердловской области за минувшие сутки подтвердили еще шесть случаев коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, число заболевших в регионе достигло 111 человек. Из них 44 человека вылечились и выписаны из медучреждений.
Напомним, по последним данным в Нижнем Тагиле подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Сегодня глава Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал указ, согласно которому на карантине в течении 14 дней должны находится все граждане, приезжающие из Москвы и Санкт-Петербурга.
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