Нужна ли помощь? Волонтеры в Нижнем Тагиле ищут дом истощенной собаке

Информация о собаке, нуждающейся в помощи, появилась в субботу сразу в нескольких группах по защите животных.

Эта бедолага очень долгое время была заперта одна в квартире. Хозяина забрали в больницу. Доступа в квартиру не было ни у кого. Соседи собаку давно уже не видели, думали, что она еще при хозяине умерла. Случайно выяснилось, что пес умирает с голоду в запертой квартире. Соседи через окно кормили, как могли, собаку. Сегодня неравнодушная девушка через окно вытащила собаку и забрала к себе. Но долго держать у себя не может, свозить к ветеринару тоже нет возможности,сообщалось в посте.

Также были указаны контакты девушки и информация о том, что нужны волонтеры и передержка.

В комментариях к посту волонтер просила жителей Нижнего Тагила помочь ей с лечением собаки, транспортировкой к ветеринару, а также материально.

Редакция TagilCity.ru связалась с этой девушкой, чтобы попытаться оказать помощь.

Не нужно рассказывать о собаке, и обо мне не нужно рассказывать, у собаки есть куратор – ей и пишите,сообщила редакции волонтер.

Редакция решила связаться с куратором собаки, чтобы узнать подробности о случившимся. Однако куратор пса отказалась оперативно давать комментарии и предложила созвониться почти через сутки.

Тем временем первая девушка, ранее проявлявшая активность в соцсетях и выкладывающая различные сообщения о состоянии собаки, а также благодарности за перевод денежных средств, удалила все свои комментарии к записям.

Очень странная ситуация, пропали все комментарии девушки, которая занималась собакой,поделилась с редакцией тагильчанка Анна, следившая за судьбой пса.

В это же время в соцсетях от имени куратора собаки появились посты о том, что животное ищет дом.

Дорогие друзья! Совсем недавно была спасена старушка Стеся. Она долгое время находилась взаперти в квартире. Раньше у нее был хозяин, который о ней заботился, но по воле судьбы человеку самому понадобилась помощь. Почти месяц собака находилась в полном одиночестве в квартире без еды. Думается, что воду пила из унитаза. Это ее и спасло,написано в посте.

Также в посте сообщается, что животное отвезли к ветеринару и теперь ищут дом:

Собаку свозили к ветеринару. Слава Богу, особых проблем со здоровьем нет, кроме сильного истощения. Стесе 10-13 лет. Сейчас в безопасности, откармливается. Теперь мы ищем ей новую передержку, а лучше сразу новых хозяев, которые готовы взять бабульку на доживание. Она это заслужила. Судя по тому, что она, будучи в преклонном возрасте, не сдалась и выжила без еды долгое время, собака хочет жить и быть любимой.