Нужна ли помощь? Волонтеры в Нижнем Тагиле ищут дом истощенной собаке
В Нижнем Тагиле в минувшие выходные, 14-15 июля, в соцсетях появилась информация о том, что срочно требуется помощь собаке, которая несколько дней провела в запертой квартире без еды и воды.
Информация о собаке, нуждающейся в помощи, появилась в субботу сразу в нескольких группах по защите животных.
Эта бедолага очень долгое время была заперта одна в квартире. Хозяина забрали в больницу. Доступа в квартиру не было ни у кого. Соседи собаку давно уже не видели, думали, что она еще при хозяине умерла. Случайно выяснилось, что пес умирает с голоду в запертой квартире. Соседи через окно кормили, как могли, собаку. Сегодня неравнодушная девушка через окно вытащила собаку и забрала к себе. Но долго держать у себя не может, свозить к ветеринару тоже нет возможности,сообщалось в посте.
Также были указаны контакты девушки и информация о том, что нужны волонтеры и передержка.
В комментариях к посту волонтер просила жителей Нижнего Тагила помочь ей с лечением собаки, транспортировкой к ветеринару, а также материально.
Редакция TagilCity.ru связалась с этой девушкой, чтобы попытаться оказать помощь.
Не нужно рассказывать о собаке, и обо мне не нужно рассказывать, у собаки есть куратор – ей и пишите,сообщила редакции волонтер.
Редакция решила связаться с куратором собаки, чтобы узнать подробности о случившимся. Однако куратор пса отказалась оперативно давать комментарии и предложила созвониться почти через сутки.
Тем временем первая девушка, ранее проявлявшая активность в соцсетях и выкладывающая различные сообщения о состоянии собаки, а также благодарности за перевод денежных средств, удалила все свои комментарии к записям.
Очень странная ситуация, пропали все комментарии девушки, которая занималась собакой,поделилась с редакцией тагильчанка Анна, следившая за судьбой пса.
В это же время в соцсетях от имени куратора собаки появились посты о том, что животное ищет дом.
Дорогие друзья! Совсем недавно была спасена старушка Стеся. Она долгое время находилась взаперти в квартире. Раньше у нее был хозяин, который о ней заботился, но по воле судьбы человеку самому понадобилась помощь. Почти месяц собака находилась в полном одиночестве в квартире без еды. Думается, что воду пила из унитаза. Это ее и спасло,написано в посте.
Также в посте сообщается, что животное отвезли к ветеринару и теперь ищут дом:
Собаку свозили к ветеринару. Слава Богу, особых проблем со здоровьем нет, кроме сильного истощения. Стесе 10-13 лет. Сейчас в безопасности, откармливается. Теперь мы ищем ей новую передержку, а лучше сразу новых хозяев, которые готовы взять бабульку на доживание. Она это заслужила. Судя по тому, что она, будучи в преклонном возрасте, не сдалась и выжила без еды долгое время, собака хочет жить и быть любимой.
Выяснить, где находится собака и кто ее на самом деле курирует, редакции не удалось.