Топ-менеджер УВЗ Рощупкин планирует выйти на работу через 2 недели

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Жизнь пострадавшего под Нижним Тагилом депутата Заксобрания Свердловской области, исполнительного директора УВЗ Владимира Рощупкина находится вне опасности. Ему прописан постельный режим, но уже через 2 недели он планирует вернуться на работу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Топ-менеджер «Уралвагонзавода» и областной депутат Владимир Рощупкин получил травмы, не угрожающие жизни. На данный момент он находится в больнице под присмотром врачей. Владимир Николаевич в сознании и может разговаривать, сообщает Znak.
В пресс-службе депутата назвали произошедшее несчастным случаем и уверены, что уже через 2 недели народный избранник вернётся на работу. Напомним, исполнительный директор «Уралвагонзавода» сорвался со скалы во время отдыха на базе «Кедр».
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