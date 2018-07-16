Топ-менеджер УВЗ Рощупкин планирует выйти на работу через 2 недели

Топ-менеджер «Уралвагонзавода» и областной депутат Владимир Рощупкин получил травмы, не угрожающие жизни. На данный момент он находится в больнице под присмотром врачей. Владимир Николаевич в сознании и может разговаривать, сообщает Znak .

В пресс-службе депутата назвали произошедшее несчастным случаем и уверены, что уже через 2 недели народный избранник вернётся на работу. Напомним, исполнительный директор «Уралвагонзавода» сорвался со скалы во время отдыха на базе «Кедр».