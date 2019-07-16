В Нижнем Тагиле пройдет детский чемпионат по скоростному ползанию
Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В рамках фестиваля «Мы — семья» состоится чемпионат среди детей по скоростному ползанию, сообщается в группе мероприятия в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Принять участие в конкурсе «Ползком в чемпионы» могут дети от шести месяцев до трех лет. Детей разделят на девять возрастных групп, затем им нужно будет на скорость проползти по выделенной дорожке. Помогать малышам будут их мамы, призывая яркой игрушкой или любимой вещью. По итогам будут определены победители в каждой возрастной группе.
Мероприятие состоится 3 августа, участникам необходимо предварительно зарегистрироваться, заявки принимаются до 26 июля.
Фестиваль «Мы — семья» проходит в Нижнем Тагиле третий раз. Мероприятие состоится в ФОКе «Президентский».
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