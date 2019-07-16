В Нижнем Тагиле пройдет детский чемпионат по скоростному ползанию

Принять участие в конкурсе «Ползком в чемпионы» могут дети от шести месяцев до трех лет. Детей разделят на девять возрастных групп, затем им нужно будет на скорость проползти по выделенной дорожке. Помогать малышам будут их мамы, призывая яркой игрушкой или любимой вещью. По итогам будут определены победители в каждой возрастной группе.