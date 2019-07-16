В Нижнем Тагиле родители из Украины делят годовалую дочь

Супруги переехали в Нижний Тагил из Украины в 2014 году. Спустя несколько лет у них родилась дочь, а позже, со слов матери ребенка, супруг нашел себе другую женщину, и в семье начался разлад. Женщина вынуждена была уехать из Нижнего Тагила в Белгородскую область.

28 мая туда приехал отец ребенка и забрал девочку. При этом мужчина избил бывшую супругу. Отец ребенка сообщает, что женщина обратилась в больницу лишь спустя два дня, речи об избиении быть не может.

Место проживания ребенка определил суд. Девочку решили оставить с отцом, так как он имеет стабильный доход, ребенок посещает дошкольное учреждение и находится в стадии адаптации.