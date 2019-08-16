В Свердловской области 60-летняя женщина погасила долги после ареста iPhone
Сегодня, 11:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Каменске-Уральском 60-летняя женщина выплатила 23 тысячи рублей долга по штрафам после того, как приставы арестовали ее iPhone, сообщает УФССП по региону.
Перед этим женщине ограничили выезд за рубеж и также ввели ограничения на действия с автомобилем. Однако данные меры не принесли результата. На должницу подействовал только арест телефона.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском мужчине, задолжавшему по штрафам за нарушение ПДД, пришлось отрабатывать в школе.
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