Около 2 000 тагильчан приняли участие в кроссе наций-2018

15 сентября на набережной Тагильского пруда состоялся массовый забег в честь кросса наций -2018.
15 сентября жители Нижнего Тагила собрались с самого утра на набережной Тагильского пруда, чтобы принять участие в традиционном кроссе наций-2018. Тагильчане смогли сдать нормативы ГТО: гибкость, пресс, отжимание, подтягивание, прыжок в длину, рывок гири.
Всего более 2 000 участников от юных горожан до ветеранов вышли на старт. Маршрут забега был проложен по проезжей части улицы Горошникова.
На церемонии награждения 53 молодых тагильчанина получили золотые значки ГТО первой ступени.
Директор спортивной школы «Юность» Александр Долгоруков и инструктор клуба «Азимут» Виктор Величков были награждены почетными грамотами Законодательного Собрания Свердловской области.
16 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге состоится областной этап кросса наций-2018.