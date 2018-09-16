Около 2 000 тагильчан приняли участие в кроссе наций-2018

15 сентября жители Нижнего Тагила собрались с самого утра на набережной Тагильского пруда, чтобы принять участие в традиционном кроссе наций-2018. Тагильчане смогли сдать нормативы ГТО: гибкость, пресс, отжимание, подтягивание, прыжок в длину, рывок гири.

Всего более 2 000 участников от юных горожан до ветеранов вышли на старт. Маршрут забега был проложен по проезжей части улицы Горошникова.