«Кросс наций-2018» пройдет в Нижнем Тагиле 15 сентября

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15 сентября тагильчане смогут принять участие в «Кроссе-наций-2018».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
15 сентября в 10:00 начнется регистрация всех желающих на участие в ежегодном «Кроссе наций». Обязательным условием для участия является наличие медицинской справки, медицинской заявки от учреждения или скриншота ID номера с сайта.
Прием нормативов ГТО начнется в 11:00. Тагильчанам предстоит выполнить упражнения на пресс, отжимание, подтягивание, прыжок в длину, рывок гири.
В 12:30 запланировано торжественное открытие и церемония вручения золотых значков ГТО.
В 13:00 стартует первый забег, а в 15:00 состоится награждение победителей кросса. Забег пройдет по улице Горошникова.
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