В Екатеринбурге дольщики ЖК «Гринвуд» вышли на митинг

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В минувшие выходные дольщики ЖК «Гринвуд» на Уктусе вышли на митинг, они сообщают, что уже несколько лет ждут завершения строительства, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказывают дольщики, они должны были въехать в квартиры еще в 2016 году, другие собственники говорят, что работы должны были завершиться в 2018 году. Дольщики намерены обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в региональный Минстрой. Кроме того, во время митинга подготовлено заявление в полицию. Помочь дольщикам вызвался депутат Госдумы Андрей Альшевских, присутствовавший на мероприятии.
Здесь процент готовности уже достаточно большой, в чем проблема, почему не доделывают — говорить пока преждевременно,резюмировал депутат.
Застройщик (ООО МФ «Альта») утверждает, что работы ведутся и объект будет сдан в ближайшие месяцы.
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