В Екатеринбурге дольщики ЖК «Гринвуд» вышли на митинг

Как рассказывают дольщики, они должны были въехать в квартиры еще в 2016 году, другие собственники говорят, что работы должны были завершиться в 2018 году. Дольщики намерены обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в региональный Минстрой. Кроме того, во время митинга подготовлено заявление в полицию. Помочь дольщикам вызвался депутат Госдумы Андрей Альшевских, присутствовавший на мероприятии.