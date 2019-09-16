Жителю села под Нижним Тагилом выставили счет в 47 тысяч рублей за полив огорода
Сегодня, 15:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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За три летних месяца жителю села Петрокаменское под Нижним Тагилом выставили счет в 47 тысяч рублей за полив огорода, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пояснил мужчина, ранее ему приходили квитанции на 1,5 тысячи рублей ежемесячно, а в это лето платежки не приходили. В конце сезона пришла одна квитанция и сразу на 47 тысяч рублей.
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Журналистам издания в компании «ЭнергосбыТ Плюс» факт начисления средств подтвердили. Однако в ресурсоснабжающей организации заявили, что сумма накопилась за четыре месяца: семь тысяч рублей — за май и по 13 тысяч рублей — за три летних месяца. Уточнить откуда такие суммы — посоветовали в управляющей компании.
В МУП «ПКВТЭ» пояснили, что начисление проводилось по постановлению РЭК. Также в УК пообещали разобраться и сделать перерасчет.
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