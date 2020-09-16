Уральский кандидат в космонавты совершил около полусотни парашютных прыжков

Уральский кандидат в космонавты совершил около полусотни парашютных прыжков

Сегодня, 14:24ОбществоPhoto: скриншот с видео Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
34-летний житель Екатеринбурга Евгений Прокопьев, кандидат в космонавты набора 2018 года, сделал 40 парашютных прыжков, при которых отработал шесть упражнений, сообщает «Роскосмос».

Тренировки проходили три недели в Татарстане. В них принимали участие восемь будущих космонавтов.

По сообщению Роскосмоса, одно из упражнений — это прыжок на отработку навыков при сближении с подвижной «целью» при условиях свободного падения. В роли «цели» находится инструктор, а два космонавта выполняют сближение с ним. Это помогает учащимся принимать решения в экстримальных ситуациях.

В ходе тренировок, кандидатам также пришлось решать логические задачи при приближении к земле. Были совершены прыжки с высоты четырёх тысяч метров.

Video:Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина

Напомним, что ранее уральский космонавт Иван Вагнер рассказал об организации сна в условиях невесомости на МКС. По его словам, сон организован в специальных спальных мешках, они привязываются к стене каюты.

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