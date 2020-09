Уральский кандидат в космонавты совершил около полусотни парашютных прыжков

34-летний житель Екатеринбурга Евгений Прокопьев, кандидат в космонавты набора 2018 года, сделал 40 парашютных прыжков, при которых отработал шесть упражнений, сообщает «Роскосмос».

Тренировки проходили три недели в Татарстане. В них принимали участие восемь будущих космонавтов. По сообщению Роскосмоса, одно из упражнений — это прыжок на отработку навыков при сближении с подвижной «целью» при условиях свободного падения. В роли «цели» находится инструктор, а два космонавта выполняют сближение с ним. Это помогает учащимся принимать решения в экстримальных ситуациях. В ходе тренировок, кандидатам также пришлось решать логические задачи при приближении к земле. Были совершены прыжки с высоты четырёх тысяч метров. Video: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Напомним, что ранее уральский космонавт Иван Вагнер рассказал об организации сна в условиях невесомости на МКС. По его словам, сон организован в специальных спальных мешках, они привязываются к стене каюты. Уральский космонавт рассказал об организации сна в условиях невесомости на МКС

