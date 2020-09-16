Уральский кандидат в космонавты совершил около полусотни парашютных прыжков

По сообщению Роскосмоса, одно из упражнений — это прыжок на отработку навыков при сближении с подвижной «целью» при условиях свободного падения. В роли «цели» находится инструктор, а два космонавта выполняют сближение с ним. Это помогает учащимся принимать решения в экстримальных ситуациях.